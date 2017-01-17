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Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

Reina saldırganını Esenyurt'ta bir sitede yakalayan emniyet ekipleri, operasyonu sarılarak kutladı..

17.01.2017 - 09:42
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Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katleden teröristi yakalamaya yönelik yoğun bir çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, teröristin kaçış güzergahlarında bulunan çok sayıda güvenlik kamera görüntüleri incelendi.

OPERASYON KAMERADA

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve güvenlik kameralarından elde edilen veriler doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekipler, teröristin Esenyurt’ta olduğunu tespit etti. Takiplerini yoğunlaştıran polis ekipleri teröristin Esenyurt’a bağlı Haramidere’de bir sitede olduğunu belirledi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada VİDEO

TERÖRİST VE 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında terörist Abdulkadir Masharipov ile birlikte adreste bulunan 1’i Kırgız, 1 Senegalli, 1 Mısırlı ve 1 Somali uyruklu olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Terörist Abdulkadir Masharipov’un gözaltına alınmamak için özel harekat polislerine direndiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

POLİSLER BİRBİRİNE SARILARAK KUTLADI

Sitede oturan bir kişinin balkonundan çektiği videoda, teröristin yakalanmasını sarılarak kutlayan polisler görüntülendi..

Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

Diğer yandan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a ait çok sayıda hücreyi çökerttiği öğrenildi.Reina saldırganının siteden çıkarılış anı kamerada

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