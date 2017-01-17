Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

ESENYURT'TA OLDUĞU BELİRLENDİ

Edinilen bilgilere göre; Reina'yı kana bulayan terörist 3 gün önce Esenyurt'ta terörist arkadaşı Ebu Muhammed kod adlı terörist arkadaşının yanına gitti.

3 GÜN HAZIRLIK YAPTILAR

Teröristin Esenyurt'taki konumunu belirleyen emniyet güçleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı ve 3 gün boyunca hazırlık yaptı.

OPERASYON 00.15'TE BAŞLADI

Saatlerin 00.15'i gösterdiği anda operasyona başlayan emniyet güçleri, 2 teröristi sağ olarak ele geçirdi.

POLİSE DİRENDİ

Teröristin son fotoğrafından anlaşıldığına göre; Abdulkadir Masharipov polise direndi ve bu sırada boğuşma oldu.

Reina saldırganının arkadaşının yakalanma anı VİDEO

4 GÖZALTI

Düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 4 kişi daha gözaltına alındı.