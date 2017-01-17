Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
ESENYURT'TA OLDUĞU BELİRLENDİ
Edinilen bilgilere göre; Reina'yı kana bulayan terörist 3 gün önce Esenyurt'ta terörist arkadaşı Ebu Muhammed kod adlı terörist arkadaşının yanına gitti.
3 GÜN HAZIRLIK YAPTILAR
Teröristin Esenyurt'taki konumunu belirleyen emniyet güçleri, bölgeyi adeta abluka altına aldı ve 3 gün boyunca hazırlık yaptı.
OPERASYON 00.15'TE BAŞLADI
Saatlerin 00.15'i gösterdiği anda operasyona başlayan emniyet güçleri, 2 teröristi sağ olarak ele geçirdi.
POLİSE DİRENDİ
Teröristin son fotoğrafından anlaşıldığına göre; Abdulkadir Masharipov polise direndi ve bu sırada boğuşma oldu.
Reina saldırganının arkadaşının yakalanma anı VİDEO
4 GÖZALTI
Düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 4 kişi daha gözaltına alındı.