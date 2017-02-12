İran'da yüz binlerce gösterici Amerika'yı protesto etti

1 Fransa'da Le Pen'e ırkçılık soruşturması Yahudi sanatçılar için kullandığı "fırınlayalım" ifadesi nedeniyle geçen yıl dokulmazlığı kaldırılan Le Pen hakkında soruşturma açıldı.

2 Konya'da Emniyet binası önünde silah sesleri Emniyet binası önünde bir otomobilden havaya ateş açıldı.

3 11 yaşındaki Türk kızı Talya Özdemir BM'de konuştu Uluslararası Bilim Kadınları ve Kızları Günü'nde düzenlenen toplantıda konuşan Talya Özdemir, BM kürsüsünden hitap eden en genç Türk oldu.

4 Reina saldırganından oğluna kan donduran vasiyet Masharipov'un hazırladığı veda videosunda, oğlunun da büyüyünce kendisi gibi intihar eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğu tespit edildi.

5 Bursaspor Başkanı: Anadolu takımlarını yem etmesinler Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe ile 1-1 biten maçı değerlendirdi.

6 Arslan: Ermenistan Azerbaycan'la barışırsa kapılar açılır Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.