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Reina saldırganından oğluna kan donduran vasiyet

Masharipov'un hazırladığı veda videosunda, oğlunun da büyüyünce kendisi gibi intihar eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğu tespit edildi.

12.02.2017 - 01:34
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Masharipov’un kullandığı ve ifadesinde şifrelerini savcılıkla paylaştığı mail adresi mahkeme kararı alınarak üzerinde inceleme yapıldı. Masharipov 27 Aralık 2016 tarihinde saat 23:57 sıralarında bir veda videosu çekti.

Video görüntülerinde istihşad (intihar) eylemi yapacağını, çocuklarının büyüyünce zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüyünce kendisi gibi istihşad eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğu tespit edildi.  Masharipov’un veda videosunu çekimi eşi Zarina Nurullayeva tarafından yapıldığı tespit edildi.

Reina saldırganından oğluna kan donduran vasiyet

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