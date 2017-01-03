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Reina saldırganının eşi gözaltına alındı
Beşiktaş'taki gece kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi silahlı saldırıda bulunan terörist, 39 kişinin ölümüne neden oldu..
Ajanslar | 03.01.2017 - 11:13
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Reina katliamını yapan teröristin eşi Konya'da gözaltına alındı..
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