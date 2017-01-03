taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.825
USD
3,5557
EURO
3,7210
ALTIN
132,14
PETR
57,1000

Reina saldırganının eşi gözaltına alındı

Beşiktaş'taki gece kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi silahlı saldırıda bulunan terörist, 39 kişinin ölümüne neden oldu..

Ajanslar | 03.01.2017 - 11:13
  1. Haberler
  2. Gündem

saldırgan

Reina katliamını yapan teröristin eşi Konya'da gözaltına alındı..

AYRINTILAR GELİYOR..

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

194
Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

39
Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

116
Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

205
Suriye anlaşmasının detayları

Suriye anlaşmasının detayları

38
Barbaros Şansal ifade verdi

Barbaros Şansal ifade verdi

137
Sivil şehit yakınlarına haklar için yeni çalışma

Sivil şehit yakınlarına haklar için yeni çalışma

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM