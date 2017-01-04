Reina saldırganının kimliği belli oldu

AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunanDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlui editör ve muhabirlerin sorularını yanıtladı.

ÇAVUŞOĞLU: SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Reina saldırısına ilişkin, "Bu alçak saldırıyı bir kez daha kınıyoruz. Saldırganın kimliği belirlendi. Yakalanması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Bağlantıları ne, kimler yardım etmiş? Bu konularla ilgili İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımız titizlikle çalışmalarını sürdürüyor ama saldırganın kimliği belli oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Suriye'de rejim güçlerinin ateşkes ihlalleri) Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor. Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamate uğrayabilir. Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz.

15 TEMMUZ'DA BATI ÜLKELERİ ÇOK CİDDİ HATALAR YAPTI

15 Temmuz sonrasında gerçekten özellikle Batı ülkeleri çok ciddi hatalar yaptı. Bazıları, Türkiye karşıtlığı duygularla darbenin başarılı olmasını bile istedi.

SURİYE ATEŞKESİ

Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor. Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamate uğrayabilir. Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz.

İran'ın da (Suriye'de) garantörlüğünün gereğini yapması lazım. Şii milisler ve rejim üzerinde ağırlığını koyması lazım.