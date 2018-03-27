taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9845
EURO
4,9425
ALTIN
172,24
PETR
68,9200

Reina saldırısı davasında 2 tutuklu tahliye edildi

Eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 45'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada 2 tutuklu sanık tahliye edildi

AA | 27.03.2018 - 23:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıklar ve avukatları tahliyeye ilişkin talepte bulundu.

Müşteki avukatları ise tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ulugbek Khuda Ayberdiev ve Maitibake Tusunmaimaiti'nin tahliye edilmesine karar verdi.

Dijital raporların beklenmesini kararlaştıran heyet, bir sonraki duruşmanın 18-19 Temmuz'da Silivri'de yapılmasına hükmetti.




Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ankara’da asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı
bir iş yerinde beton dökülen asma katı taşıyan demir profillerin kırılması sonucu göçük altında kalan 2 işçi yaralandı.
TBMM'de down sendromlu gençlerden dans gösterisi
İstanbul Down Sendromu Derneği 'Dans+1' ekibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde salsa dansı gösterisi yaptı.
Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.
Aybüke Öğretmen'in annesi: Allah devletimizden razı olsun
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi, kızının katilinin öldürüldüğü haberini sevinçle karşıladı: Teröristin geberdiğine çok sevindim.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus uçakları İdlib'i vurdu:: 1 ölü, 15 yaralı

Rus uçakları İdlib'i vurdu:: 1 ölü, 15 yaralı

0
Bursa'da uyuşturucu operasyonları

Bursa'da uyuşturucu operasyonları

0
Ankara’da asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

Ankara’da asma kat işçilerin üzerine çöktü: 2 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM