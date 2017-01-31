Reina saldırısına ilişkin 14 şüpheliye tutuklama talebi

İzmir'de, İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik 4 Ocak'ta operasyon düzenlenmişti.
14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
Reina saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen 14 şüpheli "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İZMİR'DE OPERASYON
Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 21 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı.