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Cumhurbaşkanı Erdoğan için kardan Rabia yaptılar

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1 Reina saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 35'e yükseldi İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 35'e yükseldi.

2 CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Meclis'te tekbir iddiası AK Partili vekillerin kavga sırasında Allahu Ekber diye bağırdığını söyleyen CHP'li Aykut Erdoğdu, tartışmalara neden oldu.

3 Van Gölü'nde 40 metre uzunluğunda batık gemi bulundu Van Gölü'nde yürütülen su altı araştırmalarında 40 metre uzunluğunda batık gemi bulundu.

4 Türkiye fındık ihracatında rekor kırdı Dünya fındık üretimi ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye, 2016 yılında en fazla fındığı İtalya'ya ihraç etti.

5 CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın yumruk savunması AK Partili Fatih Şahin'e yumruk atarak burnunu kıran CHP'li vekil Niyazi Nefi Kara yaşanan kavgayla ilgili açıklama yaptı.

6 En çok şarj tüketen uygulamalar Facebook ve Messenger Akıllı telefonların pilini en çok Facebook ve Messenger uygulamalarının son güncellemeleri bitiriyor..