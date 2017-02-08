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Reina saldırısına ilişkin yeni gelişme

Reina saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen DEAŞ terör örgütü üyesi 10 kişiden 9’u tutuklanırken 1’i serbest bırakıldı.

08.02.2017 - 20:29
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Reina saldırısına ilişkin yeni gelişme

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