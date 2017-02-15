Reina saldırısında 5 kişi daha mahkemeye sevk edildi

Ortaköy'deki ünlü eğlence kulübü Reina'da gerçekleştirilen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 5 kişi daha tutuklanmaları talebiyle sevk edildi.

SALDIRGANIN DİNİ NİKAHINI KIYDI

Hakimliğe gönderilen sevk yazısında, şüpheli Alı Jameel Mohammed'ın DEAŞ terör örgütü bünyesinde "Ebu Yusuf" kod adını kullandığı ve Reina saldırısının planlayıcısı Ebu Cihad ile doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

Alı Jameel Mohammed'in, 3 Ocak günü E-5'te polis takibine takılan Reina saldırganı Masharipov'u Ebu Cihad'ın talimatıyla Sefaköy'den alarak Esenyurt'taki örgüt evine götürdüğü ayrıca Masharipov'un kaldığı evin ihtiyaçlarını karşıladığı, Masharipov'un örgüt üyesi Tene Traore ile dini nikahını kıydığı tespitine yer verildi.

SALDIRGAN İLE DİNİ NİKAH KIYDI AYNI EVDE YAKALANDI

Şüpheli Tene Traore'nin Reina saldırganı Masharipov ile birlikte Esenyut'taki örgüt evinde yakalandığı, buraya da Suriye'deki çatışma bölgesine gitmek amacıyla Fransa'dan geldiği kaydedildi. Tene Traore'nin ayrıca Masharipov ile dini nikah kıydığı belirtilerek, Masharipov ile Fransızca'dan Rusça'ya Google Translate kullanarak anlaştığı tespitine yer verildi.

SALDIRININ PLANLAYICILARINDAN

Şüpheli Eyüp Korkusuz'un Reina saldırısını planlayanlardan biri olduğu kaydedildi. Korkusuz'un, Ebu Katade kod ismini kullandığı ve telegram üzerinde yapılan görüşmelerde de bu ismi kullandığı belirtildi. Korkusuz'un yapılan aramasında örgütün Neşide ismini verdiği, marşlarının bulunduğu yine örgüte ait çatışma bölgelerinde çekilmiş fotoğrafların ele geçirildiği belirtildi. Korkusuz'un ayrıca DEAŞ terör örgütünün güvenli evlerinden sorumlu olduğu ve sözde emir düzeyinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

ÇATIŞMA BÖLGESİNE GİDECEKLERDİ

Şüpheli Aysha Mohammed'in de Somali vatandaşı olduğu belirtilen yazıda, bu kişinin de Reina saldırganı Masharipov ile birlikte Esenyut'taki örgüt evinde yakalandığı, buraya da Suriye'deki çatışma bölgesine gitmek amacıyla geldiği kaydedildi. Dina Alaa Eıd Sayed Ahmed'in de Mısır vatandaşı olduğu belirtilen yazıda, Reina saldırganı Masharipov ile birlikte Esenyut'taki örgüt evinde yakalandığı belirtildi.

TUTUKLANMALARI TALEP EDİLDİ

Savcılık, tüm şüphelilerin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklanmalarını talep etti. Şüpheli Alı Jameel Mohammed için ayrıca "39 kez kasten öldürme" suçundan da tutuklanması talep edildi.