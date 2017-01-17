Reina saldırısında emniyetin büyük çabası

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin yakalanması için emniyet büyük çaba sarf etti.

100 BİN SAATLİK GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Bir üst düzey emniyet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Reina saldırganı yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi.

Özel ekip saldırıdan sonra geçen 16 gün boyunca saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık olarak 100 bin saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.