Reina saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

2017'de Reina’da düzenlenen hain terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, 79 kişi de yaralanmıştı.

Hain terör saldırısının birinci yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenledi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Ortaköy’de saldırının gerçekleştiği yerde düzenlenen anma törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İstanbul’da görevli bazı ülkelerin konsolosları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma töreninde saldırıda hayatını kaybedenler rahmetle anılırken, saldırının gerçekleştiği yere karanfil bırakıldı.

ALÇAKÇA YAPILAN TERÖR SALDIRISI

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "3 semavi dinin barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı Beşiktaş ve onun değerleri onun sınırları içerisinde gerçekleşen ve toplumun bütün değerlerini yok eden, bu terör saldırılarına karşı beraberce dua ettik. Bir yıl önce yeni yılın ilk dakikalarında bu noktada gerçekleştirilen alçakça ve hunharca yapılan terör saldırısını bir kez daha şiddetle lanetliyorum ve bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, yabancı uyruklu konuklarımızı ve polislerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.

"HAYATININ BAHARINDA İNSANLAR YAŞAMINI YİTİRDİ"

Hain terör saldırısında yakın arkadaşının akrabasının yaşamını yitirdiğini aktaran Yurdagül Taşkın ise, “Çok üzgünüz, üzerinden bir sene geçti hala aynı tazeliğini koruyor acımız. O gece çok sayıda suçsuz insan haksız yere gitti. Küçük yaşta çocuklar öldü. Benim çok yakın arkadaşımın akrabası alacağı parayla okul masraflarını karşılayacaktı. Bir gece burada çalışacaktı ama o gece patlamada vefat etti. Onun için çok üzgünüz bugün anmak için buraya geldik. Hayatının baharında insanlar yaşamını yitirdi” şeklinde konuştu.