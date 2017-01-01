Reina saldırısında kadın güvenlik görevlisi de vefat etti

Yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen olayın ardından acı haber gecenin ilerleyen saatlerinde Gümüşhane’yi de vurdu.

HİRANUR ANNESİZ KALDI

Özel bir güvenlik şirketinde çalışan ve yoğunluk nedeniyle yılbaşı gecesi Reina’da görevlendirilen Şiran ilçesine bağlı Yeşilbük köyü nüfusuna kayıtlı 27 yaşında ve 3 yaşında Hiranur isimli bir kız çocuğu annesi Hatice Koç, saldırıda şehit oldu. Cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Koç’un acı haberi yasa boğarken, Koç’un cenazesi yarın Balıkesir’in Erdek ilçesinde öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

Koç'un sosyal medya hesabından 10 gün önce Türk bayrağı önünde çekildiği bir fotoğrafının altına yazdığı "Bazı kadınlara saçı uzun, aklı kısa deyip geçmeyin. Kanlarında kaç promil mertlik çıkar bilemezsiniz" mesajı ise dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ SALDIRISI SONRASI PAYLAŞIM

Koç'un kısa süre önce de Beşiktaş Şehitler Tepesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası, "Severek geldiğim, görmek için göreve gelmek için can attığım yerdin. Artık her gördüğümde acı vereceksin" notunu paylaştığı görüldü.