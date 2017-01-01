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Reina saldırısında nişanlısını kaybetti kendisi yaralandı

Reina'daki saldırı sonucu, Mustafa Sezgin Seymen, hayatını kaybetti. Seymen'in nişanlısı Sezen Arseven'in yazdığı mesaj yürek yaktı.

01.01.2017 - 18:32
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Nişanlısıyla birlikte gittiği gece kulübünde hain kurşunların hedefi olan Seymen'in bir akrabasının da 1995 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu öğrenildi. Saldırıda yaralanan Seymen'in nişanlısı Sezen Arseven'in yazdığı mesaj ise okuyanları ağlattı.

YENİ NİŞANLANMIŞLARDI

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen’in Trabzon’un Sürmene ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi. Acılı haber ilçenin Seymenli Mahallesi'nde yaşayan baba Sezgin ve anne Sahime Seymen’e sabahın erken saatlerinde verildi. 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen’in geçtiğimiz aylarda Sezen Arseven nişanlandığı öğrenildi.

Reina saldırısında nişanlısını kaybetti kendisi yaralandı
Mustafa Sezgin Seymen ve Sezen Arseven geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlanmıştı

NİŞANLISI DA YARALANDI

Yılbaşında eğlenmek için ngece kulübüne giden Seymen’in nişanlısının da saldırıda yaralandı. Bugün saat 16.30 uçağıyla İstanbul’dan Trabzon’a getirilecek olan Seymen’in cenazesi, yarın memleketi Sürmene ilçesinde toprağa verilecek.

22 YIL SONRA YİNE TERÖR

Öte yandan, Seymen ailesini ikinci defa terör acısı vurdu. 1995 yılında Bingöl’ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Asteğmen Ali İhsan Seymen’in (23) Mustafa Sezgin Seymen ile akraba oldukları öğrenildi.

Reina saldırısında nişanlısını kaybetti kendisi yaralandı

NİŞANLISI: ARTIK BİZ RESİMLERDE KALDIK

Mustafa Sezgin Seymen'in nişanlısı Sezen Arseven de saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılanlar arasındaydı. Saldırıda nişanlısını kaybeden Arseven, duygusal bir mesaj paylaşarak 'Eşimi, hayat arkadaşımı, sevdiğimi, aşkımı kaybettim' dedi.

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