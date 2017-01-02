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Reina saldırısında ölen güvenlik görevlisine veda

Reina'da güvenlik görevlisi olan Hatice Karcılar, yılbaşı gecesi düzenlenen hain saldırıda hayatını kaybetti.

İHA | 02.01.2017 - 15:15
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Cenazesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan baba ocağına getirilen Karcılar için yakınlarından helallik istendi. Annesi Döndü ve babası Abdullah Koç’un gözyaşı döktüğü cenazede yakınları teröre tepki gösterdi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yılbaşı gecesi Reina’da yaşanan terör saldırısında polis memuru ile birlikte kapıda görevli olan Hatice Karcılar, Balıkesir’in Erdek ilçesinde gözyaşları ile uğurlandı.

Reina saldırısında ölen güvenlik görevlisine veda

 

Reina saldırısında ölen güvenlik görevlisine veda

2,5 YAŞINDA KIZI VARDI

2,5 yaşında bir kız çocuğu annesi Hatice Karcılar, gözyaşları içinde ilçe kabristanına defnedildi.

Reina saldırısında ölen güvenlik görevlisine veda

Reina saldırısında ölen güvenlik görevlisine veda

Reina saldırısında ölen güvenlik görevlisine veda

Reina saldırısında ölen güvenlik görevlisine veda

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