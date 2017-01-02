Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon'un Sürmene İlçesindeki babaevine getirildi, yakınları gözyaşlarına boğuldu.

"ARKADAŞLARIN DÜĞÜNÜNE GELECEKTİ, CENAZENE GELDİ"

Türk bayrağına sarılı tabut eve yaklaşınca abla Didem Seymen, "Mustafam" diye bağırarak feryad etti, acılı anne Saime Seymen de, "Oğlum, ballım, tatlım. Sen şehit mi oldun? Arkadaşların düğününe gelecekti, cenazene geldi" diyerek gözyaşı döktü.

Mustafa Sezgin Seymen'in tabutunun başından ayrılmayan 3 aylık nişanlısı Sezen Arseven de sürekli gözyaşı döktü.

Reina saldırısında ölen Seymen'in cenazesi toprağa verildi VİDEO

"MUSTAFA ŞEHİT DE HOCAM"

Helallik alınması sırasında din görevlisince yapılan dua sırasında kalabalıktan birinin, "Hocam, Mustafa şehit. Kurban olayım sana, Mustafa'nın şehit olduğunu söyle. Çekinme, söyle" diye seslenince din görevlisi, "Cenabı Allah inşallah şehitlerden yazar" diyerek duasına devam etti.

Seymen'in cenazesi ardından toprağa verildi.