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Reina saldırısında yaralanan ABD'li ülkesine döndü

Ortaköy'deki terör saldırısında yaralanan ABD'li Rakk, ülkesine döndü.

02.01.2017 - 14:12
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Beşiktaş Ortaköy'deki terör saldırısında yaralanan ABDli William Jacob Rakk, ülkesine döndü. Atatürk Havalimanı'na ambulansla getirilen Rakka, kaldığı otelin yetkilileri eşlik etti.

Reina saldırısında yaralanan ABD'li ülkesine döndü

SEDYE İLE GİTTİ

Sedye üzerinde Dış Hatlar Terminali'ne getirilen Rakk, işlemlerinin ardından, tekerlekli sandalyeye konularak, uçağa götürüldü. Burada gazetecilere konuşan Rakk, olanlarla ilgili fazla konuşmak istemediğini belirterek, olay sırasında beraberindeki 9 kişiyle orada olduklarını söyledi.

"TEKRAR GELMEK İSTİYORUM, BURASI ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"

ABD'ye gittiğinde uyandığında, kendisini kahvaltı yaparken bulmayı umduğunu aktaran Rakk, "Diğer yaralıların da bir an önce iyileşmelerini umuyorum. Tekrar geri gelmek istiyorum. Burası çok güzel bir ülke. İnsanları çok iyi. Arkadaşlarım bana çok iyi yardımcı oldular. Sürekli yanımda oldular." diye konuştu. Rakk, daha sonra İngiltere aktarmalı olarak, ABD'ye gitti.

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