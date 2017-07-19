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Reina saldırısıyla bağlantılı terörist Danimarka'da tutuk

Reina katliamının firari şüphelisi Ibrahim Asparov Danimarka'da yakalandı.

19.07.2017 - 23:06
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Reina saldırısıyla bağlantılı terörist Danimarka'da tutuk

Danimarka'da daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Asparov tutuklandı. Ankara'nın Danimarka'dan iadesini istediği caninin Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

KOD ADI: DANYELİK İBRAHİM

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre, Reina katliamının tetikçisi Abdulkadir Masharipov'a silahları veren 'Danyelik İbrahim' kod adlı İbrahim Asparov'un mahkemeye gizlilik içinde çıkarıldığı ve tutuklama kararının ardından cezavene konduğu öğrenildi.

Caninin yakalandığı evde bazı bilişim ekipmanları ele geçirildiği, savcılığın bunları incelediği belirtildi.

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