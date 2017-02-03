Reina saldırısıyla ilgili 11 şüpheliye tutuklama talebi

Ortaköy'de bir eğlence kulübüne düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada 11 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTİN EŞİ DE ARALARINDA

Sevk edilenler arasında eylemi gerçekleştiren saldırgan Abdulkadir Maşaripov'un eşi de bulunuyor.

Savcılığın sevk yazısında teröristin oğlunun eşinin yanından 7 Ocak günü 2 DEAŞ'lı terörist tarafından alındığı ve çocuğun halen bir DEAŞ hücre evinde bulunduğu belirtildi.

Savcılığın tespitine göre terörist ailesiyle birlikte Kayaşehir'deki bir örgüt evinde 20 gün ikamet etti. Tutuklamaya sevk edilen şüpheliler arasında teröristin kaçmasına yardımcı olan ve Zeytinburnu'ndaki bir kafede mont ve taksi parası veren şüpheliler de bulunuyor.