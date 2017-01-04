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Reina saldırısıyla ilgili İzmir'de operasyon

Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantılı 27 kişi İzmir'de gözaltına alındı.

Ajanslar | 04.01.2017 - 09:28
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İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen ve 39 kişinin ölümüne neden olan saldırgan ile bağlantılı oluğu belirlenen bazı kişilerin İzmir'e geldiğini tespit etti.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, İzmir'e gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu 27 kişiyi gözaltına aldı.Reina saldırısıyla ilgili İzmir'de operasyon

ÇOĞUNLUĞU UYGUR TÜRK'Ü

Gözaltına alınan kişilerin, İstanbul'da saldırı düzenleyen saldırgan ile birlikte Konya ilinde aynı ortamada bulundukları belirtildi. Kanlı eylemi gerçekleştiren saldırgan İstanbul'a gittikten sonra bu 27 kişinin İzmir'e geldiği ileri sürüldü. Gözaltına alınan kişilerin çoğunluğunun Uygur Türk'ü olduğu bildirildi.Reina saldırısıyla ilgili İzmir'de operasyon

Reina saldırısıyla ilgili İzmir'de operasyon

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