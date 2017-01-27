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Reina saldırısıyla ilgili yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı

Ortaköy'de saldırısıyla bağlantılı şüphelilere yönelik operasyonda DEAŞ üyesi 21 şüpheliden yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı.

27.01.2017 - 00:15
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Reina saldırısıyla ilgili yabancı uyruklu 11 kadın tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ortaköy'deki terör saldırısıyla bağlantısı olduğu ileri sürülen şüphelilere yönelik Bornova ve Buca ilçelerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 4 Ocak'ta yapılan baskınlarda gözaltına alınan 21 kişiden kadın olan 11'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAHTE PASAPORT VE KİMLİK ÇIKTI

Tutuklanan yabancı uyruklu kadınların sahte pasaportları ve sahte Suriye kimlikleri bulunduğu, İzmir'de özellikle turistik bölgelere terör saldırısı yapmayı amaçladıkları öğrenildi.

Aynı operasyonlar çerçevesinde gözaltında bulunan 10 erkek şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

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Reina saldırısıyla ilgili yabancı uyruklu 11 kadın tutukl

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