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Reina şarkısının yazarı: Yanlış anlaşıldım

"A la Reina" şarkısı nedeniyle Fransa'da yaşayan Türklerin tepkisini alan sanatçı Frederic Fromet basın açıklaması yaptı.

13.01.2017 - 23:14
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Frederic Fromet

France-İnter radyosunda kendisinin yazdığı şarkıyı söyleyen Frederic Fromet basın açıklamasında "yanlış anlaşıldığını" belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Baylar ve Bayanlar, her şeyden önce Reina kulübünde 1 Ocak tarihinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden ve dehşeti yaşayan Türk halkı ile büyük bir dayanışma içinde olduğumu tekrarlamak istiyorum. Bazı kimselerin "a la Reina" isimli şarkımda verdiğim dostluk mesajını anlamamış olmaları beni üzdü. Şarkımda, arada çok mesafe var diye Fransa'da bu saldırıdan 'etkilenilmemesini' kınıyordum. Bir daha tekrarlamak istiyorum, bu terör saldırısında, nereden gelirlerse gelsinler, nereli olurlarsa olsunlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tam bir dayanışma içindeyim."

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