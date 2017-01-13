Reina terör saldırısıyla ilgili 2 tutuklama

Akıncı: Bunu kabul edecek tek bir Kıbrıslı Türk çıkmaz

İzmir’in Buca ilçesinde etrafa rastgele açan bir kişi, ailesi olduğu iddia edilen kişileri rehin aldı.

1 ABD'li şirket Türkiye'ye 2 trilyon dolarlık ağını açtı Dünya devi yatırım kuruluşu "Türkiye'nin şu an yıllık 50-60 milyar dolar civarında ticaret açığı var. Biz bunu kapatmayı amaçlıyoruz" diyor.

2 Seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor Sadece partililere değil tüm seçmenlere yönelik yapılan çalışmada Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na güven oranları belirlendi.

3 ORC'nin genel seçim anketi Yapılan son değerlendirmelere göre AK Parti'nin oy oranı yüzde 53. CHP'nin oranı yüzde 23,6. MHP'nin oranı yüzde 15,8. HDP'ninse yüzde 6,5.

4 Meclis'te ısırma tartışmasına Bahçeli'nin tepkisi Genel Kurulda ısırma tartışmaları yaşanırken Devlet Bahçeli'nin gülüşü dikkatleri çekti.

5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs müzakereleri açıklaması Cumhurbaşkanı, Cenevre'de devam eden Kıbrıs müzakereleri için; "Güney Kıbrıs ve Yunanistan farklı beklenti içindeler" dedi.

6 Çavuşoğlu'ndan Juncker'i susturan cevap Mevlüt Çavuşoğlu ile Juncker arasında yaşanan tartışma sırasında, Juncker'in ‘Para lazım olunca bizi hatırlarsınız’ dediği belirtildi.