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Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

Reina'ya saldıran teröristin sorgusunda yaptığından pişmanlık duymadığını belirtirken, “Bir daha olsa yine yaparım” dediği öne sürüldü.

20.01.2017 - 03:32
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Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Türkiye genelinde 30’un üzerinde hücre evi ve DEAŞ’ın teröristleri aktarma istasyonu olarak kullandığı evlere operasyon yapıldı.

Bu operasyonlarda gözaltına alınan çoğu yabancı uyruklu 200 şüpheli arasında DEAŞ ile bağlantılı kritik isimlerin de bulunduğu öğrenildi.

"TELEGRAM" ÜZERİNDEN HABERLEŞMİŞ

Masharipov’un, saldırı talimatını DEAŞ’ın Rakka’daki komuta merkeziyle haberleştiği “telegram” üzerinden aldığı belirlenirken, ele geçirilen 197 bin dolarında da terör örgütünün hücre evlerinden ele geçirilen toplam para olduğu kaydedildi.

Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

OĞLUNU SİLİVRİ'DEYKEN ALMIŞLAR

Polis, Masharipov’dan 4.5 yaşındaki oğlunu alan ile katliamda kullandığı Kalaşnikof’u veren DEAŞ’lıyı belirledi. Masharipov ifadesinde, “Silivri’deyken ‘çocuk ayak bağı olur, alıyoruz. İstanbul’dan çıkacağın zaman teslim edeceğiz' diyerek oğlunu aldığını söyledi.

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