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Reina'da saldırıdan kaçanlar denize atladı

Ortaköy'deki terör saldırısında bazı vatandaşların, panik halinde denize atladığı öğrenildi.

AA | 01.01.2017 - 04:09
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Reina'da saldırıdan kaçanlar denize atladı

Reina eğlence kulübünde yaşanan terör saldırısı sırasında, ilk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit oldu, 34 sivil hayatını kaybetti.

PANİKLE DENİZE ATLAYANLAR KURTARILDI

40 kişininin de yaralı olduğu saldırısı sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin, deniz kenarında bulunan ve yaklaşın 600 kişinin bulunduğu kulüpten denize atlayan kişilerin kurtarıldığını belirtti.

Reina'da saldırıdan kaçanlar denize atladı

KULÜBÜN ÇALIŞANI O ANLARI ANLATTI

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen gece kulübü çalışanı, o anları anlattı. Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen kişi, "Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı" ifadelerini kullandı.

Reina'da saldırıdan kaçanlar denize atladı

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