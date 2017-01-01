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Reina'da şehit olan polisin paylaşımı yürekleri dağladı

Reina'daki terör saldırısında şehit olan Burak Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımı yürekleri dağladı.

01.01.2017 - 13:44
  1. Haberler
  2. İç Haber

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İstanbul'da dün gece yılbaşı kutlamasının yapıldığı bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında Mersinli polis memuru Burak Yıldız da şehit oldu. Saldırıda ilk ateşte şehit düşen 21 yaşındaki polis memurunun Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı.

ABİSİ DE POLİS

Yıldız ailesinin biri kız üç çocuğundan biri olan Burak Yıldız'ın ağabeyi Murat Yıldız'ın da yine İstanbul'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenilirken, iki kardeşin de henüz iki yıllık polis oldukları belirtildi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana dev bir Türk bayrağı asıldı.

PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit polis Burak Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımı ise yürekleri dağladı. Türk bayrağı arkasında polislerin olduğu fotoğrafı paylaşan Yıldız altına şunları yazmıştı: "Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye koyuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20, 21, 22? Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz? Şimdi ardınızda gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak. Allah gözü yaşlı ailelerinize sabır versin. Mekanınız cennet olsun kardeşlerim."

Reina'da şehit olan polisin paylaşımı yürekleri dağladı

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