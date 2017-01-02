Reina'daki özel güvenliklerin silahı yoktu

Türkiye’de özel güvenlik görevlilerinin bazılarının silah taşıma yetkisi bulunurken, bazılarında da bu yetki yok. Bankalar, para taşıyan zırhlı araçlarla, kritik ve hassas noktalarda görevli özel güvenlikler silah taşıma yetkisi bulunanlar arasında.

REİNA'DAKİLER BODYGUARD'TI

Eğlence merkezlerindeki güvenlik görevlileri ise bu kapsamın dışında tutuluyor. Habertürk’ün haberine göre; Reina’da özel güvenliğin bodyguard tarzında olduğunu ifade etti.

Bodyguard’ların resmi olarak silah taşıma izinlerinin bulunmadığı belirtildi.

"KAÇTIK NE YAPALIM"

Saldırıdan sonra terör saldırısıyla ilgili gazetecilere konuşan Reina'nın güvenlik görevlisi saldırgan kulübe girince ne yaptığı sorusu üzerine, "Kaçtık ne yapalım, kaçtık. Şu anda biraz sıkıntılıyız, daha sonra arkadaşlar detaylı anlatır" yanıtını vermişti.

Reina'nın güvenlik görevlisi saldırı anını anlattı VİDEO