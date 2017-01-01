taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

Reina'daki terör kurbanları toprağa veriliyor

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 48 yaşındaki servis şoförü Ayhan Arık, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi | 01.01.2017 - 17:28
  1. Haberler
  2. Gündem

Küçükköy Merkez Camisinde düzenlenen törene, babası Davut, kardeşi Faruk Arık ile merhumun eşi Özlem, çocukları Ulaş ve Anıl, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Reina'daki terör kurbanları toprağa veriliyor

TURİZM FİRMASINDA SERVİS ŞOFÖRÜYDÜ

Kardeş Faruk Arık ve çocukları Ulaş ile Anıl cenaze töreni öncesinde, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Bir turizm firmasında servis şoförü olarak çalışan Arık'ın olay gecesi saldırının yaşandığı mekana müşterileri getirdikten sonra saldırganın silahından çıkan kurşunların boynuna ve sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Reina'daki terör kurbanları toprağa veriliyor

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Arık'ın cenazesi, namazın ardından Yeşil Yayla Mezarlığında toprağa verildi.

Reina'daki terör kurbanları toprağa veriliyor

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı

Ortaköy'deki Reina'da terör saldırısı

808
Reina'daki saldırının görgü tanığı: Herkesi taradılar

Reina'daki saldırının görgü tanığı: Herkesi taradılar

117
Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

Amberin Zaman'ın PKK hayranlığı

580
Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı

Reina'daki futbolcu saldırı anını anlattı

25
Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

Görgü tanığı Reina'daki saldırıda yaşananları anlattı

142
AB'den Ortaköy saldırısına ilişkin açıklama

AB'den Ortaköy saldırısına ilişkin açıklama

184
Soylu ve Akdağ Reina'daki saldırıya ilişkin açıklama yaptı

Soylu ve Akdağ Reina'daki saldırıya ilişkin açıklama yaptı

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM