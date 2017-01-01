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Reina'nın güvenlik görevlisi saldırı anını anlattı

Reina'daki terör saldırısıyla ilgili gazetecilere konuşan güvenlik görevlisi "Kaçtık, ne yapalım" dedi.

01.01.2017 - 14:03
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Reina'nın güvenlik görevlisi saldırı anını anlattı

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Ortaköy'de dün gece terör saldırısı düzenlenen Reina adlı gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışan Emrah Altun, yaşadıklarını anlattı.

NOEL BABA KIYAFETİ GÖRMEDİM

Saldırı sırasında içeride olduğunu söyleyen Altun, "Ben içerideydim, Noel Baba kıyafeti görmedim. Duyduğum sese göre makineli tüfek vardı elinde" dedi.

"KAÇTIK NE YAPALIM, KAÇTIK"

Saldırgan kulübe girince ne yaptığı sorusu üzerine Altun, "Kaçtık ne yapalım, kaçtık. Şu anda biraz sıkıntılıyız, daha sonra arkadaşlar detaylı anlatır" yanıtını verdi. Altun, bir basın mensubunun ceketinin arkadan boydan boya yırtılmasını sorması üzerine müşterilerin saldırı sırasında kaçışması üzerine yırtılmış olabileceğini söyledi.

Reina'nın güvenlik görevlisi saldırı anını anlattı VİDEO

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