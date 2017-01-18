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Reina'nın işletmecisi: Mekanın teröre inat yaşaması lazım

39 insanın terör eyleminde öldürüldüğü Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçarslan; "Teröre inat bu mekanların yaşaması lazım" dedi.

18.01.2017 - 09:49
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Reina'nın işletmecisi: Mekanın teröre inat yaşaması lazım

Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçarslan, DEAŞ'lı saldırganın yakalanmasının ardından Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

KOÇARSLAN'IN AÇIKLAMALARI

-Suada Clup'teydim. Güvenlik müdürü "Reina'yı tarıyorlar" dedi. O an yaşamın bittiğini düşündüm. Yayımlanan birçok bilgi yanlış ve çarpıtma. ABD bana asla istihbarat vermedi.

-İblis daha önce keşif yapmadı. İçeride 7.5 dakika kaldı. Bir barmen, saldırıdan 10 gün önce "Reina'nın üzerinde bir drone dolaştı" dedi. Emniyet'e bildirdik. İfadesi alındı. Kapıda 4 polis görevliydi. Olay anında 3'ü kapıda yokmuş. O gece Reina'da 22 özel güvenlik çalıştı.

-Personel çalışmak istemiyor. Psikolog desteği alıyorlar. İşletme ortağımla, 70'e yakın çalışma arkadaşımı toplayıp karar vereceğiz. Çoğunluk, "Teröre inat açalım. Kapatırsak teslim oluruz" diyor. Türkiye'nin birliğine, dirliğine dinamit koymaya çalışan alçaklara inat bu mekânların yaşaması lazım.

-Çok ünlü yabancılar, "Açın, ilk gün orada olacağız. Sizi ve Türkiye'yi asla yalnız bırakmayacağız" diyor. Bu duruş insanlığın teröre yenilmediğinin, yenilmeyeceğinin duruşu.

-Yaralılara ve şehit ailelerine hukuki destek vereceğiz. Hiçbir ailenin bizden maddi talebi olmadı. Şehit aileleri, evlatlarının son anlarını görmek için bizden yardım istiyor. Bunun için çalışıyoruz.

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