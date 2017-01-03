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Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Reina’yı kana bulayan teröristin kimliği belirlendi. Uygur Türkü olduğu iddia edilen teröristin, Kasım 2016’da Konya’ya geldiği öğrenildi.

Ajanslar | 03.01.2017 - 03:01
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Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Habertürk'ün haberine göre teröristin dikkat çekmemek için eşi ve 2 çocuğunu da yanında getirdiği kaydedildi.

Kimliği henüz açıklanmayan teröristin ailesi gözaltına alındı.

NASIL ŞARJÖR DEĞİŞTİRDİ?

İstanbul polisi teröristi her yerde ararken, saldırı sırasında nasıl şarjör değiştirdiği ortaya çıktı. Saldırıdan kurtulan bir barmen, o anları “Terörist, şarjöründe mermi bittikten sonra şarjör değiştirme sırasında bir şey atıyor, sonra bu ortalığı aydınlatıyordu. En az 3 kere bundan attı” diye anlattı.

Barmenin ifadesine göre teröristin şarjör değiştirme sırasında kullandığı askeri malzemenin; hedef kitleyi şaşırtmak, keskin aydınlığın arkasında kalarak hedefi çok daha iyi görmeyi sağlamak amacıyla kullanıldığı belirlendi. Bu askeri malzemenin özel birliklerin operasyonları sırasında kullanıldığı kaydedildi.

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