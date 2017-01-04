Reina'ya saldıran teröristin katliam sonrası rotası

Habertürk'ün haberine göre İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’da 39 kişiyi katleden teröristin, Zeytinburnu’ndan taksiye binip Ortaköy’e gittiği, buradan 2 araç değiştirip yeniden aynı mahalleye döndüğü tespit edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmada saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Teröristin içeriye girerken polis memuru Burak Yıldız’ın silahını çektiği ancak ateşleyemeden şehit olduğu, saldırganın Yıldız’ın kafasına da ateş ettiği anlaşıldı.

Polisin yaptığı çalışmada, teröristin olay yerine varış ve kaçış güzergâhı belirlendi. Terörist, saldırı sonrası üzerini değiştirip Reina’dan tahliye olan ilk grubun arasına karıştı ve taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRININ ARDINDAN ZEYTİNBURNU’NA DÖNDÜ

Serinkanlı ve profesyonelce hareket eden saldırgan, Reina’dan çıkıp Ortaköy yönüne 385 metre yürüdükten sonra taksiye binip Ulus’a hareket etti.TAKSİ

ÜCRETİNİ RESTORANIN ÇALIŞANLARINDAN ALDI

2 kilometre gittikten sonra parası olmadığı için taksiden indi. Hemen ikinci taksiye binen terörist, yeniden Zeytinburnu’na gitti ve kaldığı evin arkasında, Şuayip Seferoğlu Sokak’taki Uygur Türklerine ait restorandaki kişilerden yardım istedi. Taksinin ücretini restoran çalışanlarından alarak ödeyen terörist, ardından kayıplara karıştı.

Kamera görüntülerinden yola çıkan terör polisi, restoranda hem çalışan hem de barınan 7 Uygur Türkü’nü gözaltına aldı.

"TÜRKİYE’YE HAİNLİK YAPANLARI LANETLİYORUM"

Restoranın sahibi Şemsettin Dursun, “Polis bana saldırganın resmini gösterip tanıyıp tanımadığını sordu. Tanımadığımı söyledim. İşyerinde çalışan ve burada kalan 7 çalışanımız gözaltına alındı. Doğu Türkistan’dan zulümden kaçtığımızda bize kucak açan tek ülke Türkiye oldu. Burası bizim kardeş ülkemiz. Saldırganın Uygur Türkü çıkması bizi çok üzer. Bu ülkeye hainlik yapanları lanetliyorum” dedi.

GÖZALTI SAYISI 14’E YÜKSELDİ

Polis; Özbek, Kırgız, Kazak ve Doğu Türkistanlıların yoğun olarak yaşadığı Zeytinburnu’nda 50’yi aşkın adrese baskın düzenledi. Baskın sırasında kaçmak isteyen bir Afganlı yaralandı. Bölge, bir dönem Suriye’ye giden cihatçıların transfer merkezi olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Soruşturmada gözaltı sayısı 14’e yükselirken, MOBESE ve güvenlik kameralarındaki kayıtların incelemesinin sürdüğü belirtildi.