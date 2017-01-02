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Reina'ya saldırısını yapan teröristin fotoğrafı

Ortaköy’de, Reina'ya saldırı düzenleyen teröriste ait polisin elindeki en net fotoğrafı ortaya çıktı.

İHA | 02.01.2017 - 08:46
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Akşam saatlerinde bazı internet sitelerinde bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla bir kişinin fotoğrafının yer almasının ardından İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın güvenlik kameraları görüntülerinden elde ettiği fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı.

Reina'ya saldırısını yapan teröristin fotoğrafı

Saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, bazı internet sitelerinde saldırgan olarak fotoğrafları yayınlanan kişinin ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek olayla ilgisi olmadığını belirterek şikayetçi olduğu ifade edildi.

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