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Reina'yı kana bulayan terörist her yerde aranıyor

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de kanlı bir terör saldırısı gerçekleştiren DEAŞ militanı için operasyonlar düzenleniyor.

Ajanslar | 04.01.2017 - 17:05
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Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne şehrin bir çok noktasından çekik gözlü şüpheli ile ilgili ihbar yağıyor. Terörle Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ihbarları titiz bir şekilde değerlendiriyor.

DUR İHTARINA UYMADILAR

Merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde biri bayan 5 kişinin içinde bulunduğu Otomobil de yunus ekiplerini alarma geçirdi. Polisin “dur” ihtarına uymayan araçtakiler kaçarak izlerini kaybettirmek istedi. Nefes kesen kovalamaca sonunda kaza yapan zanlılar Namık Kemal Mahallesi Bursa Büyükşehir Belediye binası yanında kıskıvrak yakalandı.

Reina'yı kana bulayan terörist her yerde aranıyor

TÜFEK, SİLAH VE UYUŞTURUCU..

Motosikletli timler, zanlıları yere yatırıp etkisiz hale getirirken, araçta bir pompalı tüfek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Reina'yı kana bulayan terörist her yerde aranıyor

SİLAH İÇ ÇAMAŞIRINDAN ÇIKTI

Polisler, bayan memur olmadığı için ilk etapta bayan zanlıyı arayamadı. Yerde yatarken silahı iç çamaşırına sakladığı anlaşılan ve görüntülere yansıyan bayan zanlı için yakındaki Büyükşehir Belediye binasından bayan özel güvenlik görevlisi istendi. Bayan güvenlikçi tarafından aranan kadın zanlının iç çamaşırında bir silah, sütyeninde ise bir miktar uyuşturucu bulundu.

Reina'yı kana bulayan terörist her yerde aranıyor

Gözaltına alınan 5 kişi detaylı sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, vatandaşlar da polisin operasyonunu bir film sahnesi gibi izlediler.

Reina'yı kana bulayan terörist her yerde aranıyor

Reina'yı kana bulayan terörist her yerde aranıyor

Reina'yı kana bulayan terörist her yerde aranıyor

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