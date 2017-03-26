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'Reis' filmi Stockholm’de gösterime girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukluğundan İBB Başkanı olmasına kadar uzanan hayat hikayesinin anlatıldığı film, gösterime girdi.

26.03.2017 - 10:29
  1. Haberler
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UETD İsveç’in sponsorluğunda Filmhuset sinemasında 400 kişilik salonda gerçekleşen gösterime, İsveç medyası da ilgi gösterdi.

GÖSTERİM SIRASINDA SALON DOLDU

Gösterim sırasında salon doldu. UETD İsveç Başkanı Özer Eken, İsveç’te yaşayan Türkiye karşıtlarının filmi yasaklatmak için medya aracılığı ile büyük kampanya başlattığını belirtti.

İPTAL KARARINDAN VAZGEÇİLDİ

Bu girişime engel olan İsveç hükümeti ve polisine teşekkür eden Eken, “Filmin reklamı yayınladıktan sonra medyada etkili olan birkaç Türkiye karşıtı, filmin yasaklanması için elinden geleni yaptı. Salonun müdürü bu baskıdan dolayı filmin gösterimini iptal etmek istedi. Hem İsveç hükümeti ve hem de İsveç polisinin girişimi sonrası müdür, iptal kararı almaktan vazgeçti. Aynı tavrı üç hafta önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in programında gösteren İsveç hükümeti ve polisine teşekkür ediyorum” dedi.

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