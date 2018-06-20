taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.146
USD
4,7378
EURO
5,4930
ALTIN
194,26
PETR
75,4800

'Reis'i anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' videosu

Sosyal medyada Elazığ Palu'daki şelaleyi anlatırken "anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz" cümlesiyle fenomen olan İsa Sezeroğlu bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 16:52..
  1. Haberler
  2. Video Haber

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, propaganda döneminde partilen yaptığı ve viral olan videolar da sıkça paylaşılıyor.

Bunun son örneği ise şelaleyi anlatırken "anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz" cümlesiyle fenomen olan Elazığ Palulu İsa Sezeroğlu oldu.

"REİS'İ GÖRÜYORSUNUZ, MÜKEMMEL"

Sezeroğlu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy isterken bu defa "Reis'i görüyorsunuz, mükemmel. Konuşmama gerek yok. İsrail, Amerika topunuz gelin, görüyorsunuz kahramanı. Konuşmuyorum. Neden konuşayım? Bu Laz mı, Kürt mü, Zaza mı? Hepimiz bu adama yoğunlaşalım. Çünkü başka seçenek yok. Bu adamdan başka seçenek göremiyoruz, ışık yok. Başkasında ben ışık göremiyorum. Mükemmel adamı görüyorsunuz. Anlatmıyorum, görüyorsunuz. Konuşmadık, mükemmel." diye konuştu.

Anlatmaya gerek yok Reis'i görüyorsunuz VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

508
Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

104
Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

326
Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

Akşener, Çiller'in Yenikapı'ya gitmesini yorumladı

261
CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

CHP'nin en yaşlısından en gencine 8 tavsiye

232
AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

AK Parti propagandası yapıyor tepkisi Ali Koç'a reklam kaldırttı

87
Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM