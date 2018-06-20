'Reis'i anlatmaya gerek yok görüyorsunuz' videosu

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala, propaganda döneminde partilen yaptığı ve viral olan videolar da sıkça paylaşılıyor.

Bunun son örneği ise şelaleyi anlatırken "anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz" cümlesiyle fenomen olan Elazığ Palulu İsa Sezeroğlu oldu.

"REİS'İ GÖRÜYORSUNUZ, MÜKEMMEL"

Sezeroğlu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy isterken bu defa "Reis'i görüyorsunuz, mükemmel. Konuşmama gerek yok. İsrail, Amerika topunuz gelin, görüyorsunuz kahramanı. Konuşmuyorum. Neden konuşayım? Bu Laz mı, Kürt mü, Zaza mı? Hepimiz bu adama yoğunlaşalım. Çünkü başka seçenek yok. Bu adamdan başka seçenek göremiyoruz, ışık yok. Başkasında ben ışık göremiyorum. Mükemmel adamı görüyorsunuz. Anlatmıyorum, görüyorsunuz. Konuşmadık, mükemmel." diye konuştu.

Anlatmaya gerek yok Reis'i görüyorsunuz VİDEO