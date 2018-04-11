Rejenerasyon nedir

Doku kaybından sonra ortadan kalkan bir hücrenin yerini, aynı cins ve aynı hücrelerde doldurma, yenileme işlemine verilen isimdir. Kertenkele örneğini verecek olursak, kafamızdaki karışıklık son bulacaktır.

Kertenkelenin kuyruğu koptuktan sonra hareket edebilmesi ve sonrasında kuyruğun yeniden çıkması durumu rejenerasyona en iyi örnektir.

İNSANDA REJENERASYON

İnsanlarda da tıpkı diğer canlılarda olduğu gibi rejenerasyon olur, ancak her dokuda rejenerasyon olamaz. Deri, mukoza, damarlar ve kemik iliği iyi rejenere olurken, kas, akciğer ve beyin hücrelerinde rejenerasyon yeteneği bulunmamaktadır.

Günümüzde rejenerasyonun tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda, örneğin kanserde tedavi yöntemi olarak kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu duruma ilişkin bazı umut verici emareler bulunsa da hastalığın rejenerasyon yöntemiyle kesin olarak çözüldüğüne dair net bir bulgu yoktur.