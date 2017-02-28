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Rejim, DEAŞ ve PYD'yi Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Esad rejimi, Bab’ın güneyinde tampon bölge oluşturarak, harekatın DEAŞ ve PYD/PKK'ya karşı ilerlemesine engel olmaya çalışıyor.

28.02.2017 - 11:18
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Rejim, DEAŞ ve PYD'yi Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Esad ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, son bir hafta içinde Halep’in doğusunda Bab ilçesinin güneyinden ilerlemeye devam ederek Tadif beldesi dahil 22 yerleşim yerini terör örgütü DEAŞ’tan aldı.

DEAŞ DİRENİŞ GÖSTERMEDİ

DEAŞ, rejim güçlerine kayda değer bir direniş göstermedi. İlerlemenin neticesinde rejim ordusu ve İran destekli gruplar, PYD/PKK’nın kontrolündeki Münbiç ilçesine ulaştı.

Rejim, DEAŞ ve PYD'yi Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilen Bab ilçesinin güneyine konuşlanan rejim güçleri, Rakka’ya giden güzegahı kesti.

Rejim güçleri, ÖSO’nun harekata devam etmesine engel olmak istemesinin ardından dün çıkan çatışmada 22 rejim askeri öldürülmüştü.

Rejim, DEAŞ ve PYD'yi Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

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