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Rejim yanlısı Şii milisler Afrin'e girmeye başladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında eli kolu bağlanan YPG'nin imdadına rejim yetişti. Rejim yanlısı Şii milislerin Afrin'e girdiği belirtildi.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 17:12..
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Zeytin Dalı Harekatı 32. gününde de tıpkı ilk günkü gibi etkinliğini sürdürüyor. Bir yandan TSK birlikleri diğer yandan ÖSO mensupları ilerleyişini sürdürürken, SİHA ve Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16'lar akıllı mühimmatlar ile terör mevzilerini dümdüz etti.

Rejim yanlısı Şii milisler Afrin'e girmeye başladı

Bu durum karşısında çaresiz kalan YPG'nin imdadına rejim yetişti. Dünden beri belirtilen "YPG'ye rejim yardım edecek" iddiaları, bugün karşılığını buldu.

Rejim yanlısı Şii milisler Afrin'e girmeye başladı

REUTERS: Şİİ MİLİSLER AFRİN'E GİRDİ

YPG ve Suriye rejiminden her ne kadar resmi bir açıklama gelmese de Reuters haber ajansı İrancı rejim yanlısı Şii milislerin YPG'ye destek vermek için Afrin'e giriş yaptığı belirtildi.

Rejim yanlısı Şii milisler Afrin'e girmeye başladı VİDEO

Rejim yanlısı Şii milisler Afrin'e girmeye başladı

YPG TEMSİLCİSİ DOĞRULADI

YPG'nin Afrin Sözcüsü Brusk Haseke, Suriye hükümet güçlerine bağlı askerlerin Afrin'e girdiğini, ordunun Afrin halkına yardım etmek için geldiğini söylerken, Halep üzerinden konvoyların Afrin'e girdiği belirtildi.

Rejim yanlısı Şii milisler Afrin'e girmeye başladı

Hafif askeri ve binek araçlar ile bölgeye asker sevkiyatı gerçekleştirilen Ulusal Savunma Gücü (NDF)'nün sınır hattına yerleştirileceği belirtildi

Rejim yanlısı Şii milisler Afrin'e girmeye başladı

SİHA'DAN ANLIK TAKİP

Rejim yanlısı güçlerin Afrin'e geçişi Suriye'nin Al Mayadeen televizyonundan canlı olarak verilirken, Şii milislerin takip eden yalnızca Al Mayadeen televizyonu değildi.

Rejim yanlısı Şii milisler Afrin'e girmeye başladı

Televizyona yansıyan bir görüntüde SİHA'nın semalarda YPG'ye desteğe giden milisleri takip altına aldığı, anbean izlediği görüntülendi. Türkiye bu kare ile bölgeye ne kadar hakim olduğu ve harekatta kontrolün kimde olduğunu hem teröristlere hem de onlara destek verenlere gösermiş oldu.

KONVOYA BOMBARDIMAN

SİHA'ların gözlem japtığı sırada Fırtına obüsleri ve jetler de bölgeyi bombardımana tuttu. Atış sonrasında duruma ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bölgede konvoya yönelik atışlar sürüyor.

Rejim yanlısı Şii milisler Afrin'e girmeye başladı

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