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Rekabet Kurulu, Doğan Medya'nın satışını onayladı

Doğan Medya'nın Demirören Holding tarafından satın alınmasına Rekabet Kurulu'da onay verdi.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 15:46..
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Türk medyasının son yıllardaki en büyük satışı olan Doğan Medya-Demirören Holding satışında son karar çıktı.

REKABET KURULU ONAY VERDİ

Rekabet Kurulunca, Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine izin verildi.

DEVRİNE ONAY VERİLEN ŞİRKETLER

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Doğan Holding bünyesindeki Doğan TV Holding, Doğan Gazetecilik, Doğan Haber Ajansı, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık, Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım, Mozaik İletişim Hizmetleri anonim şirketleriyle Doğan Media International GmbH'nin tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine onay verdi.

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