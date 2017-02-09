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Rekabet Kurulu'ndan otogaz fiyatlarıyla ilgili soruşturma

Adıyaman'da otogaz fiyatlarındaki yükseliş ile ilgili Rekabet Kurulu, soruşturma açarak istasyon sahiplerinden savunma istedi.

09.02.2017 - 16:56
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Rekabet Kurulu'ndan otogaz fiyatlarıyla ilgili soruşturma

Otogaz fiyatlarının Adıyaman kent merkezindeki istasyonlarda 1.80 Lira iken, fiyatların 2.85 liraya yükselmesi ile duruma vatandaşlar tepki göstermişti. Vatandaşların otogaz fiyatlarını protesto etmesinin ardından Rekabet Kurulu, konunun araştırılması için soruşturma başlattı.

20 İSTASYONDAN YAZILI SAVUNMA İSTENDİ

Adıyaman kent merkezindeki yaklaşık 20 istasyondan Rekabet Kurulu yazılı savunma istedi. Rekabet Kurulu tarafından 19.01.2017 tarihinde yapılan toplantı sonrasında alınan karar ile otogaz istasyonlarındaki fiyatın artışının araştırılması için soruşturma açıldığı öğrenildi.Rekabet Kurulu'ndan otogaz fiyatlarıyla ilgili soruşturma

"İNCELENMESİNE KARAR VERİLDİ"

İstasyon sahiplerine gönderilen resmi yazıda, “Adıyaman merkezinde faaliyet gösteren otogaz istasyonlarının aralarında anlaşarak otogaz satışı fiyatlarını arttırdıkları iddiaları üzerine yapılan ön araştırma neticesinde 19.01.2017 tarihinde konun incelenmesine karar verildi. Rekabet Kurulu, 2014-2016 döneminde Adıyaman il merkezinde faaliyet gösteren otogaz istasyonlarının 4054 sayılı Kanunun 4’üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı. Bir teşebbüs veya teşebbüs birliğinin 4054 sayılı kanunu ihlal ettiği tespit edilip bu teşebbüs yada teşebbüs birliğine para cezası verilmesi halinde, ihlalde belirleyici etkisi saptanın yönetici ya da çalışanlarına teşebbüs veya teşebbüs birliğine verilen cezanın yüzde 5’ine kadar idari para cezası verilebilmektedir. 15.02.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumunun kötüye kullanılması halinde verilecek para cezalarına ilişkin yönetmelik’ ile belirlenmiştir. Bulgu, tespit, iddia ve değerlendirmeler hakkında yapacak olduğumun yazılı savunmanızın bu yazının tarafınızca tebellünden itibaren 30 gün içerisinde Rekabet Kurumunda olacak şekilde gönderilmesini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

OTOGAZ 2,88 İLE 3,07 LİRA ARASINDA SATILIYOR

Adıyaman’da otogaz 2.88 ile 3.07 TL arasında ki fiyattan satılıyor.
Rekabet Kurulu'ndan otogaz fiyatlarıyla ilgili soruşturma

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