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Reklam ajansına yapılan baskında uyuşturucu bulundu

Avcılar'da bir reklam ajansına yapılan uyuşturucu baskınında 2 kişi gözaltına alınırken 1 kilo 50 gram eroin ele geçirildi.

17.11.2017 - 03:07
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Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik takip sonucunda Firuzköy mah. Kazım Barabekir Caddesi üzerinde bir reklam ajansında satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi.

Reklam ajansına yapılan baskında uyuşturucu bulundu

HASSAS TERAZİ BİLE VAR

Ardından akşam saatlerinde adrese baskın yapıldı. Baskında, Eyüp D. ile Mansur Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Reklam ajansında yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş 1 kilo 50 gram toplam ağırlığı olan, fişek diye tabir edilen 3 bin paket eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete getirilerek sorguya alınan iki şüpheliden Mansur Ö.’nün başka bir suç nedeniyle polis tarafından arandığı belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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