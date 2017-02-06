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Reklam panosunu aracıyla taşıdı, 387 lira ceza yedi

Niğde'de reklam panosunu binek otomobilinin üzerine taşıyan sürücünün cezası ağır oldu.

06.02.2017 - 16:14
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Niğde-Bor yolu üzerinde seyir halinde olan Kadir Ü. yönetimindeki 51 DA 518 plakalı otomobil, üzerinde reklam panosu taşırken yol uygulaması yapan polislere yakalandı.

387 LİRA CEZA YEDİ

Polis ekipleri sürücüye ’trafiği tehlikeye sokma’ ve ’araç üzerine yola düşecek şekilde aşırı yükleme’ yapmaktan 197 lira, muayenesi olmamasından 95 TL ve sigortası olmamasından 95 TL olmak üzere 387 TL ceza kesti.

Sürücü üzerindeki reklam panosunu başka bir araç ile götürürken, polis ekipleri otomobilin sigortası yapıldıktan sonra hareket etmesine izin verdi.Reklam panosunu aracıyla taşıdı, 387 lira ceza yedi

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