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Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi ile Ege Üniversitesine yapılan rektör atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yer aldı.

17.10.2017 - 07:32
  1. Haberler
  2. Eğitim

resmi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İKİ YENİ REKTÖR

Buna göre, yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Parlak, Ege Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Necdet Budak getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından yaptı.

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