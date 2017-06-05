Rektör Bağ'ın skandalları yeni değil

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, son günlerde eşini üniversiteye sekreter olarak atamasıyla gündem olmuş bu durum Milli Eğitim Bakanı'nın da tepkisini çekmişti.

SKANDALLARI YENİ DEĞİL

Rektör Bağ'ın bu skandalı yeni değil. Hüseyin Bağ, 15 Temmuz'dan sonra yayınlanan KHK ile fakülte dekanlarının görevlerinden ayrılmasının ardından üniversitedeki tüm bölümlere kendini Vekil Dekan olarak atamıştı.

TWITTER'DAN HASTAYA CEVAP

Öte yandan Prof. Dr. Hüseyin Bağ prematüre (erken doğan) bir bebeğin annesinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nden sıra alma konusunda Twitter'dan yardım istemesine "Twitter'dan hastane sıra alma servisi başlatmadık henüz" cevabı vermişti.