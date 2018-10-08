Rektörler için hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör adayı olmak isteyenlerin başvurularıyla ilgili usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, devlet ve vakıf üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör adayı olmak isteyenlerin başvurularıyla ilgili usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, rektörlük görev süresi dolmadan en geç 30 gün önce, rektörlük görevinin süresi dolmadan herhangi bir sebeple sona ermesi veya adaylık sürecinin yenilenmesi halinde ise beş gün içinde Yükseköğretim Kurulu tarafından (YÖK) rektör adaylığı için duyuru yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Rektör adayı olmak isteyenlerin duyuruda belirlenen tarih aralığında başvuruda bulunmaları gerekecek. Kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirlenen şartları taşıyanlar rektör adaylığına başvurabilecek.

Devlet üniversitesi veya yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları, adaylık şartlarını taşıdıklarını gösterir belge ve öz geçmişlerini ekledikleri bir dilekçeyle YÖK'e başvuracak.

YÖK'E GÖNDERECEKLER

Vakıf üniversitesi rektör adayları ise adaylık şartlarını taşıdıklarını gösterir belge ve öz geçmişlerini ekledikleri bir dilekçeyle mütevelli heyetine başvuracak. Mütevelli heyeti de teklif ettiği rektör adayını veya adaylarını gösterir bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığına sunmak üzere YÖK'e gönderecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA RAPOR SUNULACAK

YÖK, devlet üniversitesi ve yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları ile vakıf üniversitesi mütevelli heyetinin teklif ettiği rektör adayı veya adaylarının tamamıyla ilgili şartları taşıyıp taşımadığını, lisans, lisansüstü eğitim mezuniyetleri, akademik unvanlarını aldığı tarihler ve atamaları, bulundukları idari görev ve deneyimleri, sicil ve disiplin dosyaları yönlerinden bir raporlama yaparak Cumhurbaşkanlığı’na sunacak.

YENİDEN ADAY İSTEYEN REKTÖRLER İÇİN PERFORMANS RAPORU

Söz konusu düzenleme kapsamında, yeniden atanmak isteyen rektörler için YÖK tarafından belirlenen kriterlere göre performans raporu hazırlanacak. Oluşturulacak performans raporları da Cumhurbaşkanlığı’na sunulacak.

Cumhurbaşkanı, YÖK tarafından sunulan devlet üniversitesi ve yüksek teknoloji enstitüsü rektör adayları arasından birini, vakıf üniversitelerinde mütevelli heyetinin teklif ettiği rektör adayını veya adaylarından birini rektör olarak atayacak veya başvuru sürecinin yenilenmesini isteyebilecek.