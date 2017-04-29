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Rektörler yurtdışına çıkış iznini YÖK'ten alacak

690 sayılı KHK ile rektörler yurtdışına çıkış için gerekli izni Yükseköğretim Kurulu Başkanından alacak.

29.04.2017 - 22:59
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Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeleri içeren 690 sayılı KHK, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2547 sayılı "Yükseköğretim Kanunu"nda yapılan değişiklikle rektörler, yıllık izninin yanı sıra, yurtdışına çıkış için gerekli izni Yükseköğretim Kurulu Başkanından, diğer yöneticiler ise bir üst makamdan alacak.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen yurtdışındaki yükseköğretim kurumları, enstitü ve merkezlerden mezun olanların eğitimlerine ilişkin olarak almış oldukları diploma ve derecelerin denklik işlemleri yapılmayacak ve bu hususta başlamış olan işlemler tamamlanmayacak.



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