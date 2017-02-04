Rektörlerin evet çağrısından rahatsız olanlar var

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum öncesinde sosyal medyada başlatılan ‘Evet’ kampanyasına rektörler de katıldı. Adnan Menderes, Düzce ve Mardin Artuklu üniversiteleri rektörleri çektikleri videolarla atacakları oyları açıkladılar ve diğer rektörlere de çağrıda bulundular.

PKK DESTEKÇİSİ AKADEMİSYENLERİ ALKIŞLAYANLAR BUNA KIZIYOR

Fakat Anayasa değişikliği referandumuna ’Evet’ dedikleri için 'hayır'cıların hedefi haline geldiler. Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan rektörler, PKK destekçisi akademisyenlere verilmeyen tepkiyi topladılar.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, açıklamalarının arkasında durdu.

"KİMSEYİ İKNA ODASINA ALMIYORUZ"

Ülkenin menfaatine olduğunu düşündükleri her konuda görüş beyan etmenin anormal olmadığını aksine tam da olması gerektiğini belirten Bircan, "Biz onların sevdiği akademisyenler veya rektörler gibi kimseyi ikna odasına almıyoruz. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi söylüyorum. Kimseyi de benim doğrularıma inanması için zorlamıyorum. Kendi görüşümü açıkladım. İnandığım şeyi söylemekten de çekinecek değilim" şeklinde konuştu.