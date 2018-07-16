Rektörlük için profesörlük şartı geri döndü

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesine yeni fıkralar eklendi.

3 YIL GÖREV ŞARTI

Buna göre, üniversite rektörleri en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Yayımlanan 4 nolu kararname ile 9 temmuzda yayımlanan 3 nolu üst kademe yöneticilerine dair kararnameye ek fıkra eklendi. 9 Temmuz tarihli düzenlemede rektörlük için tüm şartlar kaldırılmıştı. Yeni düzenleme uyarınca rektörlerin, en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından atanması kararlaştırıldı.