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Rektörlük için profesörlük şartı geri döndü

Üniversite rektörleri, en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından, Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek atanacak.

AA | 16.07.2018 - 09:15..
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesine yeni fıkralar eklendi.

3 YIL GÖREV ŞARTI

Buna göre, üniversite rektörleri en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Yayımlanan 4 nolu kararname ile 9 temmuzda yayımlanan 3 nolu üst kademe yöneticilerine dair kararnameye ek fıkra eklendi. 9 Temmuz tarihli düzenlemede rektörlük için tüm şartlar kaldırılmıştı. Yeni düzenleme uyarınca rektörlerin, en az 3 yıl profesörlük yapanlar arasından atanması kararlaştırıldı.

Rektörlük için profesörlük şartı geri döndü

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