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Renault Formula 1 sezonunu puanlarla açtı

Formula 1 2018'de ilk yarış olan Avustralya GP, zorlu mücadeleye sahne oldu.

Haber Merkezi | 26.03.2018 - 17:17..
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Renault Formula 1 sezonunu puanlarla açtı

Renault Sport Formula 1 Takımı, 2018 sezonunun açılışında Avustralya Grand Prix’sini Nico Hulkenberg ve Carlos Sainz ile ilk on içinde tamamladı. Her iki pilot da tüm Renault otomobillerinin yarışı ilk onda tamamlama hedefine ulaştı.

Renault Formula 1 sezonunu puanlarla açtı

HULKENBERG 7. SIRADAN MEMNUN

Yarışa yedinci sırada başlayan ve pozisyonunu koruyan Nico Hulkenberg, ‘’Bugün elde ettiğimiz sonuçtan mutluyuz. Otomobil oldukça güçlü ve mücadeleciydi ancak hala yapılacak çok işimiz olduğunun farkındayız. Pazar günü gösterdiğim performanstan memnun olduğumu söyleyebilirim. Yarıştan çekilmeler bizim için fırsattı ancak güvenlik aracı konusunda şanssızdık. Sonuç olarak bu bir yarış ve evimize altı puanla dönmek takımımızın sıkı çalışmasının bir ödülü.’’ dedi.

Renault Formula 1 sezonunu puanlarla açtı

SAINZ RÜZGÂRDAN ŞİKAYETÇİ

Takıma geçen sezon katılan Carlos Sainz ise, ‘’Takım adına olumlu bir başlangıç oldu ve otomobilin performansından dolayı çok mutluyum. Bahreyn yarışı öncesinde altı puanla dönmek iyi bir iş çıkardığımızı gösteriyor. İlk pit stopa kadar geçen kısım zordu. Rüzgar biraz etkili oldu. Bahreyn yarışı için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. ’ dedi.

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